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Медведев рассказал, какими должны быть условия содержания заключенных

Они должны быть современными, но опираться на здравый смысл и российские законы, отметил зампредседателя Совета безопасности России
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. В России необходимо создавать современные условия содержания заключенных, однако они должны опираться на здравый смысл и российские законы. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в среду на заседании коллегии Министерства юстиции РФ.

"Конечно, нужно повышать качество работы исправительных учреждений, создавать современные условия содержания заключенных, что в целом должно помочь нам снизить рост рецидивной преступности, - подчеркнул он. - Здесь должны действовать порядок, здравый смысл и правила, которые основаны на нашем законодательстве".

По словам Медведева, более качественной и оперативной должна стать и работа подведомственной Минюсту Федеральной службы судебных приставов. "Здесь правильно было бы сосредоточиться и на цифровой трансформации исполнительного производства, - указал он. - И одна из основных задач - подготовка и принятие законодательства, которое позволит обеспечить удобный доступ граждан к информации".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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