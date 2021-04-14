Школьников в Приамурье научат получать данные о паводках и пожарах по космоснимкам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Школьники из Амурской области смогут получать данные о пожарах, разливах рек, экологических катастрофах по космоснимкам, которые будут получать самостоятельно с помощью специализированного оборудования. Его установили в лабораториях Амурского государственного университета (АмГУ), сообщила в среду ТАСС Виктория Еремина - директор лицея АмГУ и директор дома научной коллаборации имени Луценко.

"Оборудование для лабораторий "Космические системы" и "Геоинформационные технологии" предоставил центр выявления и поддержки одаренных детей "Вега". Теперь благодаря собственной станции дети смогут получать сигналы со спутника и космические снимки пожаров в пожароопасный период, разливов рек, экологических катастроф. Кроме того, дети будут учиться картографии", - сказала Еремина.

Она отметила, что данные, передаваемые на станцию, будут в открытом доступе, ими могут пользоваться все желающие. Кроме того, Амурский государственный университет заключил соглашения с рядом ведомств, для которых данные будут полезны.

Обучение по "космическим" специальностям в Амурском государственном университете началось в 2016 году, когда по направлению подготовки "Ракетные комплексы и космонавтика" была набрана первая группа. Ее выпускники трудоустроились на космодроме Восточный, который строится в Амурской области, в 200 км от Благовещенска.