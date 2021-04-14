РГО выделило гранты на 2 млрд рублей за десятилетие

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) выделило почти 1,2 тыс. грантов на сумму 2 млрд рублей за 10 лет. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на попечительском совете общества.

"С 2010 года Русское географическое общество выделило 1 170 грантов на сумму свыше 2 млрд рублей. За что еще раз хотим поблагодарить членов попечительского совета", - сказал Шойгу, подводя итоги десятилетней деятельности общества.

По его словам, общество выпустило 3 тыс. наименований новой печатной продукции. Общий тираж учебных пособий по географии, отрецензированных экспертами РГО, составил более 1,2 млн экземпляров.

"За 10 лет под эгидой РГО выпущено около 5 млн юбилейных монет и 27 млн единиц почтовой продукции, это марки, конверты, карточки, посвященные известным деятелям общества или значительным событиям, в том числе открытиям РГО", - перечислил президент общества. Он также рассказал, что группа сайтов РГО стала одним из крупнейших в мире образовательно-просветительских ресурсов в области географии, с 2012 года их посетило порядка 24 млн человек, а количество просмотров превысило 70 млн.

"Напомню, что РГО не получает государственного финансирования, поэтому все перечисленное стало возможным благодаря вашему личному участию и поддержке членов попечительского совета", - обратился Шойгу к президенту РФ Владимиру Путину, который возглавляет попечительский совет общества.

Восстановление региональной сети

РГО восстановило региональную сеть за 10 лет, отделения открыты во всех 85 регионах, рассказал Шойгу.

"С 2010 года мы восстановили региональную сеть общества. Сейчас в ней 85 отделений во всех субъектах Российской Федерации, 159 местных ячеек, которые провели свыше 35 тыс. мероприятий", - сказал Шойгу, отметив, что это превышает аналогичные показатели конца 1980 года - периода расцвета Географического общества СССР.

"Параллельно создали молодежное движение, насчитывающее 184 клуба в 75 регионах России и в 10 зарубежных странах. Таким образом, сформировали костяк, через который проводим свою идеологию сознательного изучения России и служения ей", - подчеркнул президент РГО.

Он отметил, что массовые просветительские мероприятия РГО за 10 лет посетили более 50 млн человек в 100 странах мира. "Отмечу фестивали РГО, уличные выставки, общедоступные лекции. В пандемию мы предложили эти мероприятия в режиме онлайн, в результате число посетителей даже выросло", - сказал Шойгу. По его словам, самыми знаковыми проектами международного масштаба стали фотоконкурс "Самая красивая страна", собравший более 570 тыс. фотографий России от 82 тыс. фотографов, и Географический диктант, который пишут в 120 государствах порядка 1,7 млн человек.

Попечительский совет РГО был создан в 2009 году, его возглавил президент РФ Владимир Путин.