ЕС получит от Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. ЕС достиг соглашения с концерном BioNTech - Pfizer о получении во втором квартале этого года дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса, что позволит компенсировать проблемы с поставками препарата американской компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

"Отдельные производители продолжают задерживать поставки вакцины. Однако мы достигли договоренности с Pfizer, которая поставит ЕС дополнительно 50 млн доз вакцины во втором квартале, доведя объем своих поставок в Евросоюз до 250 млн доз", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что эти 50 млн доз входили в базовый контракт Pfizer, однако должны были быть поставлены только в четвертом квартале 2021 года.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия уже запустила переговоры с Pfizer по третьему контракту на поставки вакцин от коронавируса нового поколения в ЕС, по которому Еврокомиссия рассчитывает приобрести 1,8 млрд доз препаратов в 2022-2023 годах.

Глава Еврокомиссии сообщила, что с конца декабря прошлого года и до настоящего момента ЕС получил 126 млн доз вакцин, из них использовано около 100 млн. Двумя дозами привились 27 млн человек, что соответствует почти 6% населения Евросоюза. Еврокомиссия намерена к концу сентября завершить вакцинацию 70% взрослого населения ЕС.

"К настоящему моменту (с конца декабря прошлого года - прим. ТАСС) ЕС получил 126 млн доз вакцины, из них использовано около 100 млн. Двумя дозами вакцинировано 27 млн человек", - сообщила она.

Во вторник J&J объявила о приостановке поставок своей вакцины в ЕС в связи с риском тромбоза при ее применении. Это заявление последовало ровно через один день после начала поставок в ЕС вакцины J&J 12 апреля. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование этой вакцины 11 марта. Предполагалось, то поставки начнутся с 1 апреля, во втором квартале ЕС рассчитывал получить от Johnson & Johnson 55 млн доз вакцины. Еврокомиссия делала особую ставку на этот препарат, поскольку его использование требует только одной дозы для достижения максимального эффекта, что значительно упрощает логистику вакцинации.