Кузнецова объявила о начале отбора проектов в сфере защиты детства

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова объявила о начале сбора лучших практик и инновационных проектов в сфере защиты прав детей в рамках подготовки к первому всероссийскому форуму "Вектор детства".

"Мы запускаем отборочный этап лучших проектов и достижений в сфере защиты детей <...> Кроме дискуссий и поиска новых решений на форуме "Вектор детства" мы планируем презентовать лучшие проекты, практики, инновации, которые уже сегодня помогают детям, которые еще только стартовали, а также те, которые на данном этапе разработаны и нуждаются в поддержке. Эту инициативу поддержали коллеги в профильных ведомствах, общественные организации, эксперты, и работа уже началась", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует ее пресс-служба.

По словам детского омбудсмена, уже в первые минуты после запуска электронного отбора поступило несколько десятков проектов в сфере защиты детства. "Очень важно, что аудитория проекта не ограничивается экспертным сообществом и представителями ведомств. Это позволит выстроить диалог и действенную обратную связь по различным вопросам защиты детей", - подчеркнула она.

Оценивать проекты будет экспертная группа по нескольким критериям - актуальность, социальная значимость, системность, инновационность. "По результатам отборочного этапа будет определен победитель, а также ТОП-10 и ТОП-100 лучших социальных практик в регионах", - говорится в сообщении.

Форум "Вектор детства" пройдет с 1 по 2 июня в Кемеровской области при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и регионального правительства.