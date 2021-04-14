Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК в связи с выборами в Госдуму

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил попытки хакеров повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму.

"Нельзя исключать различные хакерские атаки для того, чтобы повлиять на результаты голосования", - подчеркнул он в среду на совещании о мерах обеспечения безопасности на выборах.

"Необходимо разработать меры по предупреждению и пресечению подобных электронных атак, в первую очередь это касается устойчивости ГАС "Выборы" и тех, кто с ней взаимодействует", - добавил Медведев.

Также зампред СБ РФ предложил активизировать работу по борьбе с экстремизмом в преддверии выборов."Нужно усилить противодействие экстремизму, направленному на дискредитацию предстоящих выборов, а такие попытки предпринимаются", - отметил он.

Эти выборы, по мнению Медведева, должны быть открытыми, конкурентными и легальными, а их результат зависеть только от волеизъявления избирателей. "Все мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и абсолютно легально, - сказал он. - Какими бы итогами они ни завершились, зависит только от избирателей, от граждан нашей страны".

По словам Медведева, эти выборы важны для стабильного функционирования государства. При этом, подчеркнул он, времени на обеспечение безопасности данного мероприятия осталось не так много. "Задача государства - обеспечить свободу волеизъявления и защиту от любых возможных угроз", - отметил зампред СБ РФ.

Он добавил, что президент России Владимир Путин в июне обсудит с Совбезом меры обеспечения правопорядка на выборах, эти меры СБ подготовил в начале апреля.