Эстонский политик пообещал не допустить перевода русских школ страны на эстонский язык

ТАЛЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Русские школы Эстонии не будут переведены на эстонский язык обучения, пока в правящую коалицию республики входит Центристская партия. Об этом заявил в среду министр государственного управления от этой политической силы Яак Ааб.

"Пока центристы находятся в коалиции, независимо от состава этой коалиции, перехода русских школ на эстонский язык не будет, - сказал он газете Postimees. - В очередной раз повторюсь, что мы считаем, что право выбора языка обучения должно оставаться за родителями".

Ааб выразил уверенность в том, что родители смогут лучше принять решение, на каком языке будет получать образования их ребенок.

"Те, кто полагает, что для их ребенка будет лучше учиться на эстонском языке, отдают детей в эстонские школы - этой возможностью пользуются все желающие, - сказал Ааб. - Но нисколько не менее важны и достойны уважения аргументы тех людей, которые считают, что ребенок должен учиться на родном языке. Люди гораздо лучше знают свои обстоятельства и индивидуальные особенности своих детей. Поэтому родители, а не политики должны решать, на каком языке учиться их ребенку".

Министр выразил надежду на то, что "тему русских школ оставят в покое и что игра на чувствах и страхах родителей все же прекратится". Накануне премьер-министр Кая Каллас заявила газете Postimees, что как только кризис, связанный с распространением коронавируса, будет разрешен, вопросу перевода школьного образования на эстонский язык "снова придется уделить внимание".

В разных регионах Эстонии действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений страны. Преподавание в них ведется по системе "60 на 40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.