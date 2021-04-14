Псковские власти подали два иска в суд на организаторов концерта Niletto и Клавы Коки

ПСКОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Псковские власти подали в суд два иска в отношении организаторов концерта популярных исполнителей Niletto и Клавы Коки, выступление которых прошло в начале апреля в псковском ледовом дворце с нарушениями санитарных норм. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Михаил Ведерников.

Ранее пользователи соцсетей распространили видео с концерта в "Ледовом дворце" Пскова, где в начале апреля состоялось совместное выступление музыкантов. На кадрах видно, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, а их количество значительно превышает разрешенное. В связи с этим в адрес властей поступило множество жалоб. Губернатор поручил начать служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре. Отдельная служебная проверка была инициирована в отношении директора госучреждения Псковской области "Дирекция спортивных сооружений" (юридическое лицо, руководящее "Ледовым дворцом") Ивана Штылина. На время проверки он был отстранен от исполнения обязанностей. Накануне власти сообщили, что Штылин покинул свой пост.

"В отношении организаторов [концерта] есть два заявления в суд: от Роспотребнадзора с просьбой оштрафовать на 200 тыс. рублей и от комитета по культуре с просьбой оштрафовать на 50 тыс. рублей. Знаю, что Клава Кока сама заболела, надеюсь, это не коронавирус, и хочу пожелать ей скорейшего выздоровления", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что, по оценке властей, на концерте было больше зрителей, чем было предписано. "Вопрос в том, что организаторам было предписано, что люди должны находиться в средствах защиты и сидеть на определенном расстоянии, как в театрах и филармониях это происходит, друг от друга. А там все на эмоциях пошли на танцпол, и этого допускать нельзя", - пояснил губернатор.