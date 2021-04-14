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Пандемия COVID-19

Прямое авиасообщение между Прагой и Петербургом возобновится с 29 апреля

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между петербургским аэропортом Пулково и столицей Чехии Прагой, прерванное в прошлом году из-за пандемии коронавируса, возобновится с 29 апреля. Рейсы будет выполнять авиакомпания Smartwings, сообщили журналистам в среду в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 29 апреля 2021 года авиакомпания Smartwings возобновит авиасообщение между Санкт-Петербургом и Прагой", - говорится в сообщении.

По данным компании, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Рейс из Праги будет вылетать в 11:20 по местному времени и прибывать в Пулково в 14:40 мск, обратный рейс будет отправляться в 15:30 мск и прибывать в Чехию в 17:00 по местному времени.

В компании также рекомендуют перед вылетом изучать правила пересечения границ во время пандемии коронавируса.

В Чехии 12 апреля завершился режим чрезвычайной ситуации, действовавший 188 дней из-за пандемии. Власти республики приступили к постепенному смягчению социальных ограничений. Однако эпидемиологическая ситуация в Чехии остается одной из наиболее сложных в Европе. Власти поэтому отказались от идеи открытия кафе и ресторанов. В республике остается обязательным ношение в общественных местах респираторов с повышенной степенью защиты органов дыхания и продолжает действовать запрет на встречи с числом участников более двух.

Теги
ЧехияРоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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