В Оренбурге установили мемориальную доску летчику, посадившему горящий самолет

ОРЕНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Мемориальную доску Герою России летчику Андрею Зеленко, благополучно посадившему горящий самолет Ил-76, на борту которого находились 232 человека, установлена в среду на фасаде лицея №5 в Оренбурге, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Сегодня мемориальная доска Герою России Андрею Зеленко была установлена на фасаде оренбургского лицея №5. Известный практически каждому оренбуржцу летчик Андрей Зеленко, сумевший в 2000-м году посадить горящий самолет, стал для многих примером мужества и настоящего патриотизма", - сказано в распространенном сообщении.

Зеленко умер после продолжительной болезни 27 мая 2019 года. В последние годы он занимал должность военного комиссара Оренбургской области.

Почтить память героя, по данным администрации города, пришли представители правительства Оренбургской области, администрации Оренбурга, члены ветеранских объединений, юнармейцы, педагоги и учащиеся лицея. Почетными гостями открытия стала супруга Андрея Зеленко Валерия Зеленко с сыновьями и командующий военно-транспортной авиации, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, уточняется в сообщении. В завершение торжественной церемонии они возложили цветы к мемориальной доске Герою России Андрею Зеленко.

21 июня 2000 года Зеленко пилотировал самолет Ил-76, на борту которого вместе с экипажем находились 232 человека. На самолете стали происходить сбои в работе нескольких жизненно важных систем. Командиру воздушного судна удалось посадить машину, когда вышла из строя механизация крыла, возник пожар. Командир приземлил воздушное судно, обеспечил высадку всех находившихся на борту людей и последним покинул авиалайнер. Спустя две минуты после этого Ил-76 взорвался, жертв не было.