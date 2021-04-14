В список Минюста внесли более 5 тыс. экстремистских материалов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 5 тыс. материалов, признанных экстремистскими, внесены в федеральный список Минюста России. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.

"По состоянию на 1 апреля, в этом списке содержатся сведения о 5 162 экстремистских материалах", - сказал он, выступая в Совете Федерации на обсуждении законопроекта о банке данных экстремистских материалов.

По его словам, за последние годы из списка, который ведется с 2007 года, были исключены почти 220 экстремистских материалов. При этом наиболее "урожайными" были 2012-2014 годы, когда включали ежегодно по более 500 материалов после расширения понятийных норм в законе об экстремизме.

Сейчас в список вносятся только названия материала и ссылки на них, а также ссылки на решение суда, признавшего его экстремистским. "Мы просим, чтобы все это у нас существовало не в виде голого списка названий, а в виде самих текстов", - пояснил Логинов. Он отметил, что такая база данных необходима для того, чтобы следователи, прокуроры и суды могли оперативно принимать решения в случае угрозы экстремизма, связанных с такими текстами. По его словам, пока не определено, как и кому будет предоставляться допуск к этой базе.