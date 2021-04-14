Доступ в Среднеуральский монастырь запретили на время экспертизы зданий

Ранее в среду судебные приставы выселили всех насельников монастыря. Основанием стало определение Верхнепышминского городского суда по иску о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса в связи с угрозой их жизни и здоровья.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Доступ в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, из которого выселили захвативших обитель сторонников бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), запрещен на время проведения экспертизы зданий. Об этом в среду сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

"Обращаем также внимание на то, что на период проведения экспертизы зданий Среднеуральский монастырь находится под охраной правоохранительных органов. Доступ на территорию обители запрещен", - написал митрополит в официальном Telegram-канале.

Он добавил, что епархия приложит все усилия, чтобы все экспертизы были проведены оперативно. "Мы надеемся, что безопасность зданий будет подтверждена, а все требования и предписания контролирующих органов будут исполнимы, и по исправлении всех недостатков монастырские здания можно будет использовать по их назначению", - уточнил митрополит.

По его словам, для монахинь из монастыря, которым может потребоваться помощь, работает горячая линия. "На телефон горячей линии с утра обращаются родственники насельниц. Многие из них давно, особенно после событий прошлого года, хотели бы вернуть своих сестер, дочерей, матерей в семью", - добавил митрополит, уточнив, что епархия постарается сохранить возможность для возвращения монахинь Среднеуральского монастыря в лоно Церкви.

Ранее епархия сообщала, что признание бывшего схимонаха Сергия (Романова) действующим священнослужителем делает священнослужителя или православного верующего соучастником раскола. Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.