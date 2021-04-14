Первая леди США вернется в Белый дом после медицинской процедуры

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден в среду посетила медицинский центр в Вашингтоне, где для нее была проведена процедура, которую она перенесла хорошо. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

"Первая леди хорошо перенесла процедуру и направляется обратно в Белый дом, чтобы вернуться к своему обычному графику", - говорится в заявлении Элизабет Александер, которая отвечает за взаимодействие первой леди США с прессой.

Ранее пресс-пул Белого дома сообщал о том, что первую леди США при посещении амбулаторного центра в Вашингтоне для прохождения "обычной медицинской процедуры" будет сопровождать президент Джо Байден. Дополнительные подробности не приводились.