Минниханов пригласил Боснию и Герцеговину вступить в группу "Россия - Исламский мир"

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Боснию и Герцеговину пригласил представителей этой страны поучаствовать в работе группы стратегического развития "Россия - Исламский мир". Об этом в среду сообщила пресс-служба главы российского региона.

Рустам Минниханов в рамках визита встретился с членами президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем.

"Президент [Татарстана] рассказал о деятельности Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которую он возглавляет по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также пригласил представителей Боснии и Герцеговины участвовать в работе группы. Отдельно президент [республики] обратил внимание на важность обмена передовыми практиками", - говорится в сообщении.

Милорад Додик заверил, что со своей стороны поспособствует включению в группу стратегического видения "Россия - Исламский мир" представителей Боснии и Герцеговины.

"Мы видим в лице вашего государства партнера. По количеству жителей и религиозной структуре мы очень близки. Считаю мир и согласие - залог дальнейшего развития", - отметил Рустам Минниханов, слова которого приводит пресс-служба.

О группе

Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.