Регулятор ЕС может вынести рекомендацию по вакцине Janssen на следующей неделе

ГААГА, 14 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит оценку вакцины компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson, и планирует вынести свою рекомендацию на следующей неделе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении организации, сделанном на фоне решения производителя отложить начало использования препарата в ЕС в связи с возможным образованием тромбов после вакцинации.

"Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков изучает все случаи [образования тромбов], о которых было сообщено, и примет решение о том, необходимы ли какие-либо регуляторные меры, - говорится в документе. - Планируется, что рекомендация будет вынесена на следующей неделе". Данная работа, добавили в EMA, ведется в тесном сотрудничестве с американскими властями и другими международными регуляторами.

"Пока данный процесс продолжается, EMA продолжает придерживаться точки зрения, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски возможных побочных эффектов", - подчеркнули в организации.

Ранее американские федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов среди женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после вакцинации.

На этом фоне сама Johnson & Johnson приняла решение отложить распространение вакцины. Препарат был одобрен регулятором ЕС 11 марта, однако его массовое использование в сообществе пока не началось. Странам, получившим первые партии, рекомендуется оставить дозы на хранении по крайней мере до вынесения рекомендации EMA.