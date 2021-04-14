Глава ВОЗ призвал мировое сообщество усилить борьбу с диабетом

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество усилить борьбу с диабетом. В распространенном в Женеве в среду заявлении он подчеркнул, что за последние 40 лет число диабетиков выросло в четыре раза, и в связи с этим следует расширить доступ к лекарствам и средствам диагностики.

"Необходимость принятия срочных мер по диабету ясна как никогда, - подчеркнул глава ВОЗ. - Число людей с диабетом выросло в четыре раза за последние 40 лет, и это единственная из неинфекционных болезней, при которой риск ранней смерти скорее усиливается, а не снижается". Как подчеркнул гендиректор, на борьбу с этим заболеванием направлена новая инициатива ВОЗ - Глобальный договор по диабету (Global Diabetes Compact), который будет содействовать "повышению доступности необходимых для спасения жизней лекарств при диабете, а также его предотвращению и диагностике".

По оценке ВОЗ, одним из ключевых направлений работы является расширение доступа к инсулину, в том числе в странах со средними и низкими доходами на душу населения. "Важным шагом стало внедрение в 2019 году пилотной программы ВОЗ по преквалификации инсулина", - указала организация в распространенном в Женеве пресс-релизе. В настоящее время "на инсулиновом рынке доминируют три компании". В связи с этим "преквалификация инсулина, произведенного большим числом компаний", поможет расширить его поставки в страны, где спрос на препарат превышает предложение, констатировали в ВОЗ. Предметом обсуждения сейчас является также вопрос о доступных ценах на инсулин.

ВОЗ уделяет внимание также вопросу обеспечения диагностическими средствами. В настоящее время примерно половина всех взрослых людей с диабетом второго типа не знает своего диагноза. Кроме того 50% не получают инсулина, что увеличивает риск необратимых осложнений, говорится в пресс-релизе. Одним из направлений Глобального договора по диабету станет разработка недорогих технологий и цифровых методов в сфере лечения диабета.

Диабет - это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Со временем диабет может приводить у поражению сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов.