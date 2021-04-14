В Поволжье началась расчистка рек от ледовых заторов

ТАСС, 14 апреля. Регионы ПФО приступили к освобождению русел рек от скопившихся ледовых заторов с помощью взрывов и ледорезов. Эти меры должны снизить последствия паводков, сообщают ТАСС представители региональных управлений МЧС и властных структур.

"В Пермском крае для снижения рисков затопления были проведены ледорезные работы за счет средств федерального бюджета на затороопасных участках рек общей протяженностью 4,5 км", - сообщает пресс-служба регионального правительства

В соседней Башкирии с ледовыми заторами борются военные инженеры, которые расчищают русла рек Инзер и Ай с помощью взрывов. "Закладываются взрывчатые вещества на лед и проводятся подрывы для прохода воды по руслу рек", - сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа. Ранее к помощи военных обратились районные власти.

В некоторых случаях расчистить затор удается не сразу, так было на реке Инзер, где потребовалось восемь взрывов, рассказал на брифинге председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

Всего в регионе насчитывается порядка 300 подтопленных придомовых территорий, 11 участков дорог, повреждены мосты в Белебеевском и Миякинском районах. Ликвидировать последствия паводков готовы 5 тыс. единиц техники и плавсредств, а также 20 тыс. человек личного состава. Усложнение ситуации с паводком возникло из-за резкого повышения температуры - промерзший грунт не позволяет просачиваться большому объему талых вод, отметил Гумеров.

Новые подтопления

Количество подтопленных мостов и населенных пунктов Поволжья продолжает увеличиваться. В Нижегородской области затопило мост через реку Кудьма и две автодороги. В Татарстане из-за высокой температуры, а также обильного снеготаяния произошел резкий подъем уровня воды в реке Сула в деревне Тимофеевка. Это спровоцировало подтопление временного низководного моста и двух придомовых территорий.

В Кировской области из-за закрытия моста через реку Чепцу перевозка людей в микрорайон Каринторф в Кирово-Чепецком районе осуществляется железнодорожным транспортом по узкоколейной железной дороге. Всего в регионе закрыто движение по шести мостам, власти уверяют, что все населенные пункты обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными средствами.

В Оренбургской области 27 мостов остаются подтоплены водой. В отдельных населенных пунктах региона талая вода стоит во дворах и огородах, но в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты уверяют, что на данный момент нет ни одного подтопленного дома.

В Пермском крае прогнозируется подтопление 25 населенных пунктов в 10 территориях. На данный момент как минимум в семи деревнях из-за неготовности коммунальных систем произошли подтопления жилых домов.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, подтоплены два низководных моста, кроме того, из-за повышения уровня воды размыло три дороги. Из-за подтопления в некоторые населенные пункты нельзя добраться с помощью наземного транспорта. Власти организовали лодочные переправы, с помощью которых местным жителям доставляются продукты и медикаменты.

Также в Саратовской области остаются подтопленными три низководных моста, и перелиты три участка автодорог в двух районах области. В Самарской области ниже уровня воды остаются 2 моста, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Вода отступает

В отдельных регионах Поволжья разлившиеся реки начали возвращаться в привычные русла. По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, в Сарове освободилось от воды 265 участков, ранее затопленных из-за паводка.

В Мордовии установилась теплая погода, благодаря чему практически все низководные мосты освободились от воды, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Тем временем на смену паводкам в регион пришла другая проблема - начались возгорания сухой травы.