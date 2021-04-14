Депздрав Москвы опроверг информацию о неработающей технике во время операции в ГКБ № 13

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Проблем с работой техники в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской клинической больницы № 13 в Москве не было, перебоев с электричеством - тоже. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения, комментируя появившуюся в одном из телеграм-каналов информацию о смерти пациентки якобы из-за неработавшего оборудования.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве врачи больницы № 13 не смогли спасти пациентку во время операции из-за неработающего оборудования. По их данным, если бы не сломанный аппарат по контролю за сердечным ритмом, за ее жизнь можно было побороться.

"В ответ на появившуюся в телеграм-канале информацию о том, что в Москве в 13-й городской клинической больнице имеются проблемы с работой медицинской техники в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также о произошедшем сбое в подаче электричества, пресс-служба департамента здравоохранения выступает с опровержением. Никаких проблем с обеспечением работы аппарата по контролю за сердечным ритмом и дефибрилляторами в учреждении нет", - сказали агентству.

В пресс-службе добавили, что, соответственно, все операции в больнице, во время которых врачам необходимо данное оборудование, проводятся исключительно с его использованием. В рентгеноперационной всегда есть резервные источники бесперебойного электрического питания, а также существует двойной мониторинг за пациентом: состояние пациента контролируется одновременно на мониторах, расположенных непосредственно в операционной, и мониторах в аппаратной, отделенной прозрачным стеклом от операционной. Таким образом, даже в случае выхода аппаратуры, мониторов и электрического кабеля из строя, это никак не отразится на безопасности пациентов, потому что происходит дублирование работы источников электрического питания, кабеля и мониторов, подчеркнули в департаменте.

"Дополнительно сообщаем, что в декабре 2020 года в рентгеноперационной было установлено пять новых источников бесперебойного электрического питания. Кроме того, согласно существующему регламенту, государственное учреждение "Гормедтехника" проводит один раз в месяц полное техобслуживание всего медицинского оборудования в больнице. Что касается утверждения о том, что электрики 13-й городской клинической больницы сорвали операцию на сердце пациентки, Департамент здравоохранения Москвы ранее выступал с опровержением. 25 февраля в Городской клинической больнице № 13 отключений электроэнергии в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения не было", - добавили в пресс-службе.

В ней уточнили, что все операционные процедуры в данном подразделении проводились в плановом порядке. За годы работы отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения не было ни одного случая, чтобы пациент был снят с операционного стола из-за сбоя в работе оборудования.