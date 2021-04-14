В городе Талица Свердловской области открыли ледовую арену

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Новая ледовая арена открылась 14 апреля в городе Талица Свердловской области. Строительство объекта потребовало 178 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

"Теперь в Талице есть универсальная спортивная ледовая площадка, - приводятся слова спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной с церемонии открытия комплекса. - Могу с уверенностью сказать, что израсходованные региональным и муниципальным бюджетами на строительство "Импульс Арены" 178 млн рублей - это серьезнейшая инвестиция в будущее нашей здоровой, спортивной Талицы, всей нашей Свердловской области. Я желаю всем таличанам как можно быстрее освоить все возможности "Импульс Арены", поставить здесь немало спортивных рекордов и приучать к спорту детишек с самого раннего возраста".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, арена оснащена современной техникой, в ней оборудованы раздевалки, хоккейный корт, кафе.

Строительство крытого катка с искусственным льдом велось по госпрограмме "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года". В ноябре 2019 года был проведен аукцион и заключен муниципальный контракт на строительство. Работа заняла полтора года. Летом 2020 года был объявлен конкурс на название для ледовой арены среди жителей города, победителем конкурса стал вариант "Импульс Арена".