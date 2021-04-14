Патриарх лично возглавит Московскую митрополию до выбора ее нового наместника

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично возглавит Московскую митрополию до выбора преемника подавшего прошение об уходе на покой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова). Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем канале в Telegram в среду.

"Патриарх с пониманием отнесся к прошению о почислении за штат, поданному Высокопреосвященным митрополитом Ювеналием, старейшим членом Синода, одним из наиболее заслуженных иерархов нашей церкви, в течение стольких лет достойно исполнявшим многотрудные обязанности на разных поприщах церковного управления. В связи с этим Святейший Патриарх вступил в непосредственное управление Московской митрополией, созданной решением Священного Синода от 13 апреля сего года, до избрания Синодом Патриаршего наместника", - написал он.

13 апреля Священный синод РПЦ постановил образовать пять новых епархий в Московской области, объединив их в Московскую митрополию под управлением патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Ювеналий остался ее управляющим.

14 апреля митрополит Ювеналий подал прошение об уходе на покой на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он попросил патриарха благословить ему служить на покое в храме апостолов Петра и Павла в Лефортово, где он начинал епископское служение.