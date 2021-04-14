Почти 100 мер поддержки в период пандемии оказали в Воронежской области в прошлом году

ВОРОНЕЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы поддержали 95 инициатив, направленных на улучшение жизни граждан и бизнеса в период пандемия коронавируса. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного парламента.

"В 2020 году было принято 95 мер поддержки граждан и бизнеса как на федеральном, так и региональном уровне. Для предприятий Воронежской области действовало 66 мер, из которых 29 были финансовыми и 37 организационными. Для граждан было разработано 29 различных социальных мер, в том числе 15 финансовых", - пояснили в пресс-службе.

Для предпринимателей предоставлялись гранты, льготные займы на выдачу зарплаты, льготное кредитование, кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей. Кроме того, депутаты утвердили льготы по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход, налогу на имущество для арендодателей торговых и бизнес-центров. Всего в 2020 году мерами господдержки воспользовались более 20 тыс. субъектов малого бизнеса на сумму порядка 19,5 млрд рублей.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, которые приводит пресс-служба парламента, в системе поддержки населения в приоритете у местных властей было оказание помощи семьям с детьми и гражданам, потерявшим работу. Общий объем дополнительных мер поддержки населения превысил 13 млрд рублей. Помимо этого, местные жители также смогли воспользоваться ипотечными кредитами по льготной ставке 6,5%.