Суд сократил срок ареста участникам несогласованной акции возле колонии в Покрове

ВЛАДИМИР, 14 апреля. /ТАСС/. Владимирский областной суд на три часа сократил срок административного ареста трем участникам несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный, назначив срок его исчисления с момента задержания, а не с момента доставления в отделение полиции. Об этом по итогам рассмотрения апелляционных жалоб в среду передает корреспондент ТАСС из суда.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, за нарушение общественного порядка у исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. Петушинский районный суд назначил одной участнице 10 суток ареста, троим участникам несогласованной акции - восемь суток, еще один активист получил девять суток административного ареста.

Анастасии Васильевой был назначен штраф 180 тыс. рублей. Все они были признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

"Постановление судьи Петушинского районного суда Владимирской области от 7 апреля 2021 года, вынесенное в отношении Меркуловой Валерии Борисовны по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3. ст. 20.2.2. КоАП, изменить, уточнив срок назначенного Меркуловой административного наказания в виде административного ареста, который следует исчислять с 15:15 6 апреля", - сказала судья Вера Баштрыкова, отметив, что, согласно решению Петушинского суда, срок исчисления наказания Меркуловой, которой назначено 8 суток административного ареста, шел с 18:27 6 апреля.

Аналогичное решение по результатам обжалования было принято в отношении арестованной на 10 суток Кристины Рамирес и получившего восемь суток ареста Александра Генералова.

Без изменений суд оставил решение об аресте на девять суток в отношении Ксении Пахомовой и арестованного на 8 суток Артема Борискина, отклонив жалобы адвокатов. Суд апелляционной инстанции подтвердил, что Петушинский районный суд дал надлежащую оценку действиям участников акции 6 апреля, которые, в частности, мешали проезду автотранспорта, в том числе служебного транспорта колонии.