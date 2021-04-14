Фотовыставка к 200-летней годовщине независимости Греции открылась у штаб-квартиры ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Выставка фотографий фотокорреспондентов ТАСС, посвященная празднованию 200-летия со Дня независимости Греческой Республики, открылась в среду у здания штаб-квартиры агентства в Москве.

"Можно многое сказать о важных страницах нашей общей истории, обширных культурных, духовных связях. Но, не вдаваясь глубоко в подробности, упомяну лишь один факт. Первый правитель той независимой Греции - Иоанн Каподистрия - на протяжении шести лет занимал пост министра иностранных дел Российской империи. Это говорит о том, насколько тесны были связи народов России и Греции на пороге зарождения греческой независимости", - отметил на открытии первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, поблагодарив за помощь в организации экспозиции посла Греческой Республики госпожу Екатерини Нассика и спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

В беседе с ТАСС Швыдкой напомнил, что у России и Греции всегда были дружеские отношения. "Культурные отношения с Грецией органичны и естественны для нас. Понятно, что Греция - это и античность, и Византия, что для русского культурного кода в высшей степени важно. Открытие этой выставки на самом проезжем месте столицы позволит увидеть ее сотням тысяч москвичей", - сказал он.

"Мы с вами соседи с очень давних времен - с I века до рождества Христова. А агентство ТАСС является соседом греческого посольства, - заметила Нассика. - Для меня большая честь, что я отмечаю юбилей начала греческой борьбы за независимость в России, потому что эта страна сыграла большую (я бы сказала, что определяющую) роль в борьбе Греции за независимость. Я говорю о Наваринском сражении, в котором Россия вместе с Францией и Англией помогла Греции добиться независимости".

Вернисаж посетили заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и министр туризма Греции Харис Теохарис, который назвал событие "встречей двух народов". "Эта выставка происходит в 2021 году, который объявлен перекрестным Годом истории России и Греции. Эта выставка касается исторической памяти", - сказал греческий политик. "Мир далеко ушел вперед, существуют различные организации, в том числе военно-политические, но тем не менее всегда фактор российско-греческой дружбы, взаимной симпатии был и остается фактором, укрепляющим стабильность в Европе и мире", - подчеркнул Грушко.

История двух стран в фотографиях

На экспозиции представлены исторические и современные снимки ТАСС, рассказывающие о различных сферах сотрудничества России и Греции. Среди них - фотография цесаревича Николая Александровича с Георгом Греческим, вторым сыном короля Греции Георга I. По материнской линии принц Георг был троюродным братом последнего российского императора Николая II. В молодости он проходил службу на флоте в России. На выставке также представлены снимки с вручения Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" таким известным греческим деятелям, как писатель Костас Варналис, участник Движения сопротивления Манолис Глезос и поэт Яннис Рицос.

Фотокорреспонденты запечатлели раздачу автографов дирижером и композитором, автором музыки танца сиртаки Микисом Теодоракисом и поздравление молодоженов знаменитым певцом Демисом Руссосом. Здесь можно увидеть снимки торжественной церемонии зажигания и передачи олимпийского огня в Греции для летних Олимпийских игр - 1980 в Москве и зимних Олимпийских игр - 2014 в Сочи.

Выставка будет доступна для просмотра до 7 мая.

Независимость Греции

25 марта 1821 года митрополит города Патры Герман водрузил бело-голубой греческий флаг в монастыре Айя-Лавра (Святая Лавра) на полуострове Пелопоннес, подав сигнал к восстанию против 400-летнего турецкого владычества. Казавшаяся вначале едва ли не безнадежной борьба за независимость от мощной Османской империи увенчалась почти через 10 лет успехом во многом благодаря поддержке России.

В октябре 1827 года русская эскадра, действовавшая вместе с французской и английской, в морском сражении в греческой бухте Наварино полностью уничтожила флотилию Османской империи. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.