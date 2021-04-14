Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге планируют провести 25 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Традиционный праздник "Алые паруса" для выпускников школ в Санкт-Петербурге намечен на 25 июня, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Постановление о проведении ежегодного праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" подписал губернатор Александр Беглов. Проведение праздника в 2021 году намечено на 25 июня. Формат мероприятия и места его проведения будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Ранее Беглов сказал, что городские власти ориентируются на проведение праздника в акватории Невы в присутствии зрителей.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов.

В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник "Алые паруса" прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных.