В Турции впервые за пандемию суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 60 тыс.

АНКАРА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Турции вновь зафиксировало в среду рекордный за все время пандемии суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом нового типа - более 62 тыс.

"За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек. Теперь общее число умерших составляет 34 734, а инфицированных - более 4 млн", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.

Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован днем ранее (59 187 инфицированных).

Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы.

Между тем во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом нового типа. В стране для местных жителей действует ежедневный комендантский час с 19:00 до 05:00 (совпадает с мск), в выходные дни запрещено выходить на улицу, а также запрещены междугородние поездки.

В понедельник глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил, что Турция переживает самый тяжелый период пандемии.