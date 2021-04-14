Нижегородские власти ожидают увеличения турпотока в регионе в 2021 году почти на 30%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в 2021 году ожидают более 2,3 млн гостей в регионе, что выше уровня прошлого года почти на 30%, пиковые значения туристского потока придутся на август-сентябрь, когда в Нижнем Новгороде отметят 800-летие города. Об этом ТАСС в среду сообщил глава департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев.

"В 2021 году туристско-экскурсионный поток в Нижегородскую область ожидается на уровне более 2,3 млн человек, пиковые значения потока ожидаются в августе-сентябре", - сказал Яковлев.

Собеседник отметил, что 800-летие Нижнего Новгорода в 2021 году станет значимым инструментом продвижения регионального туристского продукта. Совместно с туроператорами сейчас разрабатывается брендовый маршрут по Нижегородской области в рамках проекта Ростуризма "Национальные брендовые маршруты". Также в августе к юбилею города откроется кольцевой маршрут внутри стен Нижегородского кремля. Его длина составит 2 046 м, перепад высот у разных его участков составит около 100 м. "Исторически этот путь создавался в оборонных целях, но уже этим летом каждый желающий сможет по нему пройтись и насладиться завораживающими видами на так называемую Стрелку. Кольцевой маршрут внутри стен Нижегородского кремля станет доступен впервые за 200 лет", - добавил собеседник.

Кроме того, в рамках подготовки к юбилею города будут отреставрированы объекты культурного наследия и благоустроены общественные пространства, которые традиционно являются точками притяжения для туристов.

По словам Яковлева, в мае откроется навигация судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" до Городца и Макарьево. Сейчас власти прорабатывают вопросы расширения речных маршрутов, по которым будет курсировать судно, а также возобновления речных прогулок на судах малого речного флота.

Туристические кластеры

Собеседник также сообщил, что сейчас в области ведется работа по формированию трех туристских кластеров: паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров", кластера круизного туризма "Ока-Волга" и кластера промышленного туризма "Индустриально-туристский парк "Баташев" в Выксе. Также определяется потребность в создании глэмпинговых и кемпинговых зон в Нижегородской области.

Турпоток - 2020

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в 2020 году туристско-экскурсионный поток в область составил 1,78 млн человек, в том числе 747,6 тыс. туристов разместились в коллективных средствах размещения региона. За последние 10 лет показатель вырос в два раза, а объем услуг отрасли — почти втрое, с 4,9 млрд до 14,1 млрд рублей.