Роспотребнадзор допускает введение точечных ограничений по коронавирусу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Введение ограничений из-за роста показателей распространения коронавируса нового типа возможно в отдельных городах и районах Крыма, сообщила в среду ТАСС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Пеньковская ранее на брифинге сообщила, что уровень заболеваемости в Крыму вырос почти в два раза с начала апреля. Из-за увеличения количества завезенных из-за границы случаев коронавируса она призвала жителей полуострова ограничить поездки на Украину.

"У нас однозначно никакие ограничения, которые действуют на сегодняшний день, не отменяем. А в тех регионах, где на сегодняшний день уровень заболеваемости выше, чем среднереспубликанский показатель, там точечно будут вводиться определенные ограничения. Но это будут решения исключительно органов муниципальной власти", - сказала Пеньковская.

Она пояснила, что по решению местных глав возможны отмены или переносы отдельных массовых мероприятий, планировавшихся в муниципалитетах, где заболеваемость будет превышать средний показатель по Крыму. При этом Пеньковская уточнила, что показатель роста распространения коронавируса в регионе остается ниже суточного среднероссийского.

"Цифры - это упрямая вещь. Если у нас в марте было 52-53 случая, то сейчас 94-95. И в неделю эти цифры действительно укладываются в те цифры, которые [фиксируются в среднем по стране]. Но мы помним цифры декабря, когда было 230-250 случаев", - добавила главный санитарный врач Крыма.

Рост заболеваемости, по ее словам, связан с увеличением числа случаев заражения, завезенных с Украины, а также циркуляцией инфекции внутри региона. "Коронавирус же никуда не ушел. Он продолжает циркулировать не только в Крыму, но и в других субъектах Российской Федерации", - добавила Пеньковская.

О ситуации в регионе

С начала пандемии в Крыму выявили около 39 тыс. случаев инфицирования. С 1 марта власти региона отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.