В Воронежской области из-за пандемии отменили первомайское шествие и субботники

ВОРОНЕЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев из-за ситуации с коронавирусом принял решение не проводить в регионе первомайское шествие и субботники. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Сегодняшнюю стабилизацию уже можно называть стагнацией. Это говорит о серьезности положения и невозможности снимать очередные ограничения. Впереди у нас много мероприятий. Часть из них мы не будем проводить - это традиционное первомайское шествие и субботники", - цитирует пресс-служба Гусева.

По данным пресс-службы правительства региона, мероприятия празднования Дня Победы и Пасхи будут проведены с соблюдением всех санитарных требований, в том числе социальной дистанции, масочного режима, обязательной дезинфекции территории.

Как уточняется в сообщении, в Воронежской области число выписанных из стационаров после лечения коронавируса в течение многих недель превышает число госпитализированных за сутки, поэтому принято решение о постепенном сокращении мест в ковидных стационарах, где сейчас насчитывается 1 789 коек.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 77 860 случаев коронавируса, из них 72 664 человека выздоровели, 3 032 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года из-за коронавируса введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.