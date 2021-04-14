Глава Ивановской области предлагает привлекать жителей к решению проблем здравоохранения

ТАСС, 14 апреля. Жители регионов России и представители общественных организаций должны быть вовлечены в работу по решению проблем в сфере здравоохранения. Такое мнение высказал журналистам по итогам прошедшего в среду в Москве семинара-совещания по подготовке к заседанию президиума Госсовета по соцвопросам губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению "Здравоохранение".

"И еще раз приведу пример, как мы в Ивановской области это стараемся делать, мы стараемся привлекать неравнодушных людей из наших общественных организаций, которые помогают нам настраивать этот процесс - [решение проблем в сфере здравоохранения], и очень важно, чтобы культура сохранилась, чтобы не было так, что в январе это работает, а уже в марте все забыли, как это нужно делать. Я уверен, что коллеги мои также делают, по максимуму вовлекаем общественность в настройку этих процессов", - сказал он.

Воскресенский отметил, что программа модернизации первичного звена здравоохранения подразумевает "преображение поликлиник, центральных районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов". "В основном деньги будут направлены на ремонт, на оборудование, на медицинский транспорт. Но людей беспокоит не только это, людей беспокоит, как попасть к врачу, есть ли узкий специалист. И эта настройка глазами человека, глазами пациента, просто жителя региона - это очень важный момент", - добавил губернатор.

Он отметил, что в Ивановской области при участии общественников и жителей региона удалось сократить срок ожидания онкологической помощи с 3 часов до 30 минут.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) составило карту проблем, с которыми сталкиваются жители регионов России в десяти наиболее распространенных жизненных ситуациях, например, при записи к врачу. Карта была составлена на основе апробации механизмов Национальной социальной инициативы (НСИ) в шести пилотных регионах РФ.

Комплексный подход и информатизация

В целом решение проблем в сфере здравоохранения в регионах России требует комплексного подхода, клиентоориентированности медицинских учреждений и эффективной обратной связи между властями регионами и населением, сообщил журналистам после семинара-совещания губернатор входящей в число пилотных регионов НСИ Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Давайте в двух словах расскажу, как работала наша [рабочая] группа [Госсовета] по здравоохранению. Мы обратили внимание на то, что нужно учитывать три фактора. Во-первых, медицина должна быть клиентоориентирована. Во-вторых, должен быть персональный подход. В-третьих, нужно учитывать фактор информатизации", - сказал он.

В качестве примера Лимаренко рассказал о последовательности действий по выделению средств реабилитации для инвалидов. "Например, инвалиду выделяют коляску. Если выделили коляску, процесс не закончен, потому что нужно решить вопрос о том, подходит ли она его квартире, входит ли в дверной проем, и если нет, надо решить вопрос с пандусом. То есть задача должна быть решена в комплексе, и в этой ситуации нужна обратная связь. Обязательно нужно слышать человека после того, как сделана эта медицинская услуга, нужно понять обратную связь и нужно работать над непрерывным улучшением этого сервиса", - сказал губернатор региона.

По его словам, в каждом регионе для решения проблем в сфере здравоохранения необходимо решить вопрос единой системы информатизации в медицине, с тем, чтобы врач имел автоматизированное рабочее место, внедрять бережливые технологии в работу поликлиник. "Также должны быть решены вопросы телемедицины, поскольку на селе не в каждой поликлиники везде найдется специалист узкой направленности", - добавил Лимаренко.

О Национальной социальной инициативе

АСИ по поручению президента РФ в 2020 году при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработало механизмы НСИ и провело их пилотную апробацию в ряде регионов. Механизмы НСИ апробировались в Новгородской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской области и в Башкирии. В 2021 году НСИ должна быть запущена по всей стране.

Для пилота были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций для человека и семьи - это трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.

В новость внесены изменения (21:17 мск) - добавлен комментарий Лимаренко.