"Петергоф" расширит список льгот для посетителей и не будет увеличивать стоимость билетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф", один из самых посещаемых туристических объектов в России, в летнем сезоне 2021 года сохранит цены на билеты на допандемийном уровне и расширит перечень льгот для посетителей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

"Несмотря на экономические сложности музей второй год подряд не будет увеличивать стоимость билетов, сохранив ее на уровне 2019 года. Это касается и сохранения льготы в 50% на входные билеты для граждан России и Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). В летнем сезоне этого года инвалиды всех групп - граждане России получат право бесплатного посещения объектов ГМЗ "Петергоф". Это право также распространится на одного сопровождающего инвалида-колясочника или инвалида I группы", - рассказали в пресс-службе.

Билет в Нижний парк для граждан РФ и ЕАЭС составит 450 рублей, в Большой петергофский дворец - 450 рублей. Отмечается, что бесплатный вход в парки и музеи ГМЗ "Петергоф" появится у сотрудников музеев России. Бесплатным останется посещение музейных объектов для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, детей до 7 лет независимо от гражданства и детей до 16 лет - граждан РФ и ЕАЭС.

Кроме того, в период с 24 апреля по 17 октября этого года музей-заповедник вводит дни бесплатного посещения для социально незащищенных категорий граждан России. Так, во второй четверг каждого месяца Петергоф предоставит бесплатные входные билеты (без экскурсионного обслуживания) пенсионерам России, во второе воскресенье месяца бесплатно посетить парки и музеи ГМЗ смогут родители и дети из многодетных семей, студенты, дети от 16 до 18 лет.

В пресс-службе отметили, что Большой петергофский дворец был закрыт 184 дня, фонтаны работали чуть больше 3 месяцев. При этом ограничительные меры не позволили открыть малые петровские дворцы. Посещаемость музея-заповедника упала в 6 раз, что повлекло за собой сокращение внебюджетной части доходов на 80%.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире, она состоит из 147 фонтанов и на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков. В 2019 году музей-заповедник посетили свыше 6,2 млн человек.