В США задержали застрелившую темнокожего экс-сотрудницу полиции

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в штате Миннесота задержали в среду бывшую сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер, которая на прошлой неделе застрелила темнокожего Данте Райта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления общественной безопасности штата.

Поттер была взята под стражу в городе Сент-Пол. Ее поместили в тюрьму в округе Хеннепин (штат Миннесота).

Прокурор округа Вашингтон (штат Миннесота) Пит Орпут ранее в среду сообщил журналистам телеканала CNN, что Поттер предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности второй степени. Согласно законам Миннесоты, это менее тяжкое преступление, чем убийство. Поттер может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $25 тыс. Для лиц, которые ранее не были уличены в совершении преступлений, указанный срок обычно сокращают до четырех лет.

Полицейские в Бруклин-Сентере 11 апреля остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания Райт сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

В полиции заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки Поттер. Она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из пистолета. Произошедшее привело к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией, в Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час. Власти Бруклин-Сентера заявили во вторник, что Поттер подала прошение о немедленном увольнении из полиции.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где проходит резонансный судебный процесс по делу экс-полицейского Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Смерть афроамериканца вызвала в прошлом году массовые протесты по всей стране. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 40 лет.