Глава СК поручил разобраться в ситуации сироты из Пермского края, оставшейся без жилья

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на личном приеме граждан в среду поручил разобраться в ситуации девушки-сироты из Пермского края, оставшейся без жилья. Об этом журналистам сообщила официальный председатель СК Светлана Петренко.

По ее словам, к председателю СК обратилась девушка из-за невозможности получить жилье. Ей никто не разъяснил, что у нее как у сироты есть такое право. Позже она стала обращаться во все инстанции, в том числе судебные, но везде получала отказ со ссылкой на положения законодательства, согласно которым она утратила право на получение жилья из-за достижения 23-летнего возраста. Несмотря на изменения в законодательстве в 2019 году, исключившие пресекательный возраст (23 года), девушка так и не может добиться жилья. В территориальном подразделении СК по Пермскому краю проводится проверка.

"Александр Бастрыкин потребовал оперативно завершить проверку, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Также он потребовал полного отчета о ситуации с жильем для сирот в Пермском крае и еще раз напомнил об основной проблеме в этом направлении - неосвоении регионом выделенных бюджетных средств на это направление", - сообщили в СК. Бастрыкин также поручил своим подчиненным подготовить письмо губернатору Пермского края с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. "В отношении ряда сотрудников, причастных к проведению процессуальной проверки, назначены служебные проверки", - сообщили в СК.

Бастрыкин обратил внимание, что тема защиты жилищных прав сирот остается одной из приоритетных в работе СК. "Сироты сталкиваются с бюрократией и волокитой. Их права нарушаются, а должностные лица на местах не считают нужным решать вопрос. Задача нашего ведомства - вникнуть в проблему человека и помочь ему, а лиц, причастных к нарушению прав граждан, мы будем привлекать к ответственности по всей строгости закона", - подчеркнул Бастрыкин.