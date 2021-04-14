В Псковской области продлили ограничения по коронавирусу

ТАСС, 14 апреля. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продлил действующие в регионе ограничения в связи с пандемией коронавируса до 1 мая. Об этом говорится в соответствующем указе главы региона, размещенном в среду на портале нормативных правовых актов региона и в официальном Telegram-канале Псковской области.

"Ограничительные мероприятия на территории Псковской области продлены по 30 апреля текущего года. В рамках предписаний Роспотребнадзора соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников", - говорится в сообщении.

Также в указе учтены требования, ранее установленные постановлением главного государственного санитарного врача РФ: для прибывших из-за рубежа авиапутешественников действуют требования сдавать в трехдневный срок тесты на COVID-19 и соблюдать режим изоляции до получения результатов распространены на всех граждан, прибывших из-за рубежа любым видом транспорта, в том числе автотранспортом из Эстонии и Латвии.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 35 257, в том числе за сутки - 51 случай. Выздоровели 24 472 человека, умерли 289. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. Действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50%-ной наполняемости залов.