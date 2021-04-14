В Нижегородской области планируют создать независимый орган контроля за качеством соцуслуг

ТАСС, 14 апреля. Власти Нижегородской области намерены создать в регионе независимый орган контроля качества оказания социальных услуг. Об этом заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам прошедшего в среду в Москве семинара-совещания по подготовке к заседанию президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) по соцвопросам.

"Мы будем создавать межрегиональные и межрайонные центры социального обслуживания, централизовывать органы опеки и создавать независимый орган контроля качества для услуг службы защиты прав (потребителей)", - рассказал губернатор.

Данная работа будет проведена в рамках реализации механизмов Национальной социальной инициативы (НСИ), которая в прошлом году началась в шести пилотных регионах, в том числе, в Нижегородской области. Для пилота были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций для человека и семьи - это трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.

"Эксперты Агентства стратегических инициатив и федерального центра компетенций проводили независимые опросы, анкетирование, анализ проводился на предмет показателей удовлетворенности советующими услугами. Дальше сами процессы после опроса анализировались экспертной группой, были разложены бизнес процессы на элементы, потом они сопоставлялись с целевыми модели. Целевые модели мы будем распространять на все регионы страны", - пояснил Никитин.

АСИ по поручению президента РФ в 2020 году при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработало механизмы НСИ и провело их пилотную апробацию в ряде регионов. Механизмы НСИ апробировались в Новгородской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской области и в Башкирии. В 2021 году НСИ должна быть запущена по всей стране.