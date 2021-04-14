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ФАДН заявил, что большинство крымских татар отмечают отсутствие дискриминации в Крыму

По словам руководителя агентства, жители республики сообщают о доброжелательных и бесконфликтных отношениях между людьми различных национальностей

ТАСС, 14 апреля. Подавляющее большинство крымчан, в том числе большинство крымских татар, считает, что на полуострове нет дискриминации по национальному признаку. Об этом руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов заявил в среду на рабочей встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

"Население Крыма (92%), и отдельно крымские татары (88%), в подавляющем большинстве декларируют отсутствие дискриминации по национальному признаку. Жители Крыма отмечают между людьми различных национальностей доброжелательные и бесконфликтные отношения", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичБаринов, Игорь ВячеславовичКрым
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