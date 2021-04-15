Почти 90 школ в Аргентине решили провести "Гагаринский урок" в честь 60-летия его полета

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апреля. /ТАСС/. "Гагаринский урок", приуроченный к 60-летию первого пилотируемого полета в космос, прошел в 39 школах Аргентины и готовится еще почти в 50 учебных учреждениях страны. Об этом сообщила в среду глава представительства Россотрудничества в южноамериканской республике Ольга Муратова.

"Уже проведено 39 уроков в провинциях Энтре-Риос, Росарио, Сан-Луис, Огненная Земля, Сальта, Буэнос-Айрес. Пройдет еще порядка 50 уроков", - сказала она журналистам. По ее словам, помимо Аргентины, "Гагаринский урок" провели в Уругвае и Парагвае.

Из-за пандемии в некоторых учебных учреждениях урок был организован в онлайн-формате, остальные смогли провести лекцию в обычном режиме, соблюдая действующие в регионах ограничения. "Мы получили и продолжаем получать невероятно позитивные отзывы. Практически все школы, принявшие участие в "Уроке", выразили желание участвовать в других проектах Русского дома", - отметила Муратова.

Как рассказал журналистам технической школы города Торнкист Луис Кинтана, проведенный им "Гагаринский урок" вызвал живой интерес у учеников. "Я рассказал о том, что сделал Юрий Гагарин в 1961 году, и для ребят было важно это услышать. Они могли немного идентифицировать себя с ним, потому что, как я отметил во время урока, Гагарин тоже ходил в техникум и он был из маленького городка, как и они", - отметил Кинтана.

Он признал, что до урока многие подростки мало знали о полете Гагарина, о космической гонке между СССР и США и истории России в целом. "Мы посмотрели видео, и я спрашиваю их, знают ли они, кто такие космонавты, и они отвечают, что нет. Тогда я спрашиваю их, знают ли они, кто такие астронавты, и тут они уже, конечно, говорят да. Тогда я объяснил им, что мы в Аргентине более привыкли к американской терминологии, но на самом деле слово "космонавт" более логично, ведь летали они именно в космос", - сказал Кинтана.

Он поделился, что в детстве сам интересовался космонавтикой и историей России. "Я хочу немного заразить этим. Сейчас мы тут создаем центр исследования и технологического развития, и хотя пока все на начальном этапе, как директор я хочу, чтобы они смогли изготовить спутник", - добавил Кинтана.