В США эксперт заявил, что Флойд умер из-за проблем с сердцем, а не от удушения

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Не нехватка кислорода, а остановка сердца, вызванная комплексом факторов, в том числе заболеваниями и употреблением наркотиков, была причиной смерти темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота). Такое мнение выразил в среду патологоанатом Дэвид Фаулер, давая показания на проходящем судебном процессе по данному делу.

Резонансное разбирательство началось 8 марта, трансляцию из зала суда ведет ряд американских СМИ. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство. Если его признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Фаулер, который в течение 17 лет был главным судмедэкспертом штата Мэриленд, был вызван для дачи показаний адвокатом Шовина Эриком Нельсоном. Эксперт, отвечая на вопросы защитника о причинах смерти Флойда, отметил, что у афроамериканца "внезапно возникла аритмия". В числе вызывавших это факторов патологоанатом назвал заболевания сердца, от которых страдал Флойд, а также обстоятельства его задержания. Фаулер отметил, что определенную роль сыграло и употребление Флойдом препаратов, содержавших фентанил и метамфетамин. По мнению эксперта, одной из причин могло быть и то, что афроамериканец вдыхал выхлопные газы от стоявшего рядом автомобиля. "Все это в совокупности вызвало смерть Флойда", - заключил Фаулер.

Прокуратура настаивает на том, что афроамериканец умер в результате того, что Шовин при задержании применил удушающий прием. Фаулер не согласился с этим и пояснил, что не считает произошедшее убийством. Вместе с тем, отвечая на вопросы представителей прокуратуры, он отметил, что Флойду следовало своевременно оказать медицинскую помощь. Патологоанатом указал, что у афроамериканца не было симптомов, характерных для тех, кто испытывает нехватку кислорода.

Ожидается, что выступление свидетелей защиты завершится на этой неделе. Планируется, что стороны выступят с заключительными заявлениями в понедельник.