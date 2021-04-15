На Камчатке появился центр обучения экспертов чемпионата "Абилимпикс"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Региональный центр обучения экспертов для работы с участниками национального чемпионата "Абилимпикс" - инвалидами и людьми с ограниченным возможностями здоровья, начал работу на Камчатке. К обучению уже приступили 30 учащихся, сообщил ТАСС руководитель краевого центра развития "Абилимпикс" Андрей Волков.

"На Камчатке уже провели шесть чемпионатов профессионального мастерства людей с ОВЗ, но до этого момента все эксперты, работающие на площадках проведения мероприятия, летали учиться в федеральные центры страны. Это не очень дешево обходилось бюджету края, поэтому было принято решение создать собственный региональный центр обучения на полуострове. Нас поддержал национальный комитет "Абилимпикс", и к обучению в настоящий момент уже приступили 30 человек", - рассказал Волков.

Он уточнил, что среди слушателей курсов повышения квалификации - педагоги среднего, высшего и общего образования, представители от работодателей и общественных организаций. По окончании курсов все слушатели получат удостоверения, подтверждающие получение знаний по взаимодействию с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Курсы длятся 72 академических часа.

Чемпионат "Абилимпикс" проводится на Камчатке с 2018 года по нацпроекту "Образование". Главная задача чемпионата - помочь профессиональному включению обучающихся, выпускников и специалистов с инвалидностью в общество и их трудоустройство.

"Образование" - один из национальных проектов России. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.