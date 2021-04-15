Камчатские специалисты следят за ситуацией из-за сброса воды с "Фукусимы-1"

ТАСС, 15 апреля. Специалисты на Камчатке ведут мониторинг за безопасностью воды из-за сброса воды с "Фукусимы-1", сообщил в четверг журналистам в ходе пресс-конференции в четверг губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом, очищена от радиоактивных веществ.

"Заборы соответствующие осуществляются регулярно на станциях Росгидромета и подведомственным учреждением Росрыболовства - КамчатНИРО, которые замеряют качество воды с тем, чтобы предотвратить возможность вылова небезопасной рыбы. Кроме того, вся рыбная продукция при вылове проходит очень строгий ветеринарный контроль", - сказал Солодов.

Он отметил, что в глобальном масштабе сброс воды с "Фукусимы-1" может влиять на экосистему и на доступность рыбы в мировом океане, "потому что это общее богатство, общий ресурс". "И это вопрос, который наши ученые вместе с японскими коллегами, уверен, будут изучать. Я хочу напомнить, что в этом году расширена программа научных исследований, [она] будет проведена в акватории Камчатки, в том числе замеры радиационного фона, безусловно, будут осуществляться", - добавил глава региона.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков, который в четверг находится во Владивостоке на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета, в свою очередь отметил, что дополнительный мониторинг не требуется, потому что научно-исследовательский флот России работает круглогодично. При этом производится не только отбор проб водных биологических ресурсов, но также и среды их обитания.

Процесс подготовки воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Несколько соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею уже высказали свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".

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