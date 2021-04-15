Вакцина "Спутник V" будет доступна в Индии в мае-июне

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апреля. /ТАСС/. Вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" будет доступна для использования в Индии в мае-июне, когда начнется ее импорт из России. Об этом сообщил сопредседатель и управляющий директор индийской фармакологической компании Dr. Reddy's Laboratories Джи Ви Прасад.

"Наша компания импортирует в мае первые партии "Спутника V" производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Выпуск этого препарата в Индии будет налажен в июле-сентябре", - приводит в четверг слова Прасада газета The Times of India.

Поставки "Спутника V в Индию будут осуществляться на основе контракта Dr. Reddy's Laboratories и РФПИ.

12 апреля РФПИ сообщил, что Генеральный контролер лекарств Индии одобрил применение российской вакцины "Спутник V" в стране. Это произошло на фоне сообщений о нехватке вакцин в нескольких индийских штатах. Российская вакцина таким образом стала третьей одобренной для применения в Индии. Пока прививки в стране делаются двумя вакцинами: это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech.

Компания Dr. Reddy's Laboratories еще в феврале подала заявку на получение разрешения на использование "Спутника V" в Индии. Компания готова распространять российский препарат. РФПИ также договорился о производстве вакцины с несколькими индийскими фармкомпаниями. Вакцина ранее прошла промежуточные испытания в Индии, в которых участвовали 1,6 тыс. добровольцев.