Начался прием заявок на соискание премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Академия Российского телевидения начинает прием работ на соискание Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа", объединяющей все средства массовой информации. Об этом говорится в сообщении Фонда "Академии Российского телевидения", поступившем в ТАСС.

"Начинается прием работ на соискание профессиональной журналистской премии, объединяющей все средства массовой информации. Срок приема - с 15 апреля по 15 июня", - говорится в сообщении. Организатором выступает Академия Российского телевидения, соорганизатор - Союз журналистов России.

В конкурсе могут принять участие все средства массовой информации - телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ, интернет-порталы, авторы блогов и другие. К участию в конкурсе допускаются творческие материалы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 января 2020 года по 15 июня 2021 года.

Церемония награждения победителей состоится 11 сентября в Сочи.

Всего в конкурсе 25 номинаций, которые разделены на четыре блока: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ. В этом году также учреждены две специальные номинации: "Наука и жизнь" и "Гагарин life". Оценивать работы участников будет экспертный совет, в состав которого войдут порядка 30 профессионалов медиаиндустрии, известные журналисты, теле- и радиоведущие, блогеры.