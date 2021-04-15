Москалькова поддерживает инициативы, связанные с соцподдержкой "детей войны"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что положительно относится к инициативам, которые направлены на социальную поддержку детей войны.

"Я крайне положительно [отношусь к инициативам]. И в своих программных документах мы неоднократно поднимали вопросы детей войны, потому что уходит поколение участников Великой Отечественной войны из жизни, но мы не можем поставить в равные условия тех, кто родился во время войны, чуть-чуть до войны, то есть кто был лишен фактически детства, и тех, кто вырос сегодня в других условиях", - сказала она журналистам.

В этой связи Москалькова отметила важность различных программ помощи детям войны, которые реализуются в регионах. "Они очень важны, потому что по поправкам в конституцию мы особенно подчеркнули, что Россия - социально ответственное и высоконравственное государство. Поэтому здесь право на историческую память, право на морально-нравственную основу. Это все из этой же серии ценностей", - добавила она.

К категории "дети войны" относят граждан, детство которых пришлось на период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. КПРФ и "Справедливая Россия" неоднократно вносили в Госдуму законопроекты, связанные с поддержкой детей войны. Однако эти инициативы не принимались, в том числе в связи с отсутствием в них указания источников финансирования и дублирования предлагаемых мер поддержки с уже действующими на федеральном и региональном уровнях.