Отели высокого класса на курортах Крыма на майские праздники забронировали на 100%

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Все места в четырех и пятизвездочных отелях южного берега Крыма на предстоящие майские праздники забронированы, при этом в Ялте заняты и места на гостиницы более низких категорий, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

"На майские праздники четырех-пятизвездочные отели разобраны все, остаются еще трехзвездочные. Ялта разобрана вся, Алушта - больше половины, но есть Феодосия, Судак", - сказал Черняк.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом сезоне вновь прогнозируется рекорд - порядка 8 млн туристов.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции.