В Малави уничтожают партию вакцины от коронавируса из-за истечения срока годности

ПРЕТОРИЯ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Малави приняли решение уничтожить партию вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в количестве 16,4 тыс. доз из-за истечения срока ее годности. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Чарльз Мвансамбо.

"Мы уничтожим более 16 тыс. доз вакцины от COVID-19, так как они оказались неиспользованными до того, как истек срок их годности", - заявил министр, слова которого в четверг приводит кенийская газета The Nation.

Африканский союз передал в минувшем марте Малави, которая является одной из самых бедных стран континента, партию вакцины AstraZeneca в количестве 102 тыс. доз. На момент передачи до истечения срока действия вакцины оставалось три недели. За оставшееся время власти не успели полностью ее использовать. Причинами создавшейся ситуации стали как логистические трудности с доставкой вакцины в регионы страны, так и настороженное отношение части жителей Малави к прививочной кампании, отмечает издание.

Правительство Малави поставило цель вакцинировать к концу текущего года 60% населения (11 млн человек). Страна уже получила 530 тыс. доз вакцины от Африканского союза, правительства Индии, а также в рамках международной программы COVAX. Пока для вакцинации населения было использовано менее половины от данного количества.

В Малави выявлено 33 872 случая инфицирования коронавирусом, 1 133 человека умерли.