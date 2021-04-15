Глава Минздрава назвал недопустимой задержку с модернизацией первичного звена в регионах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал недопустимой ситуацию, когда не все регионы России приступили к модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в стране 1 января. Об этом он заявил в четверг на итоговой коллегии Росздравнадзора по результатам работы в 2020 году.

"Беспрецедентные средства направлены на модернизацию и формирование инфраструктуры, это касается и в рамках национальных проектов, и в рамках модернизации первичного звена. Алла Владимировна [Самойлова, глава Росздравнадзора], вы до территориальных органов должны доводить, и территориальные органы должны незамедлительно реагировать на все факты нарушения сроков. Первый квартал уже завершен, и по первому кварталу не все регионы начали реализацию модернизации первичного звена, что недопустимо, просто недопустимо", - сказал он.

Самойлова в свою очередь сообщила на коллегии, что четыре региона РФ даже не приступили к реализации закупочных мероприятий в рамках программы. "Мы эту работу будем проводить и контролировать полностью все, что есть в наших полномочиях", - отметила она.

В середине февраля Мурашко сообщил, что к реализации программ по модернизации приступили только 39 регионов страны.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России с 1 января 2021 года. В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.