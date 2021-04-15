Коэффициент распространения коронавируса в России второй день держится на уровне 0,96

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне предыдущего дня - 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Москве, несмотря на максимальное с конца января число случаев заражения - 2 455, показатель опустился до 0,93, минимума с 8 апреля.

В трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превысил единицу: в Санкт-Петербурге он поднялся до 1,02 (это максимум с 7 марта), в Свердловской и Иркутской областях составил 1,01.

В остальных регионах коэффициент оказался ниже единицы. В Ростовской области и Красноярском крае он равен 0,99, в Архангельской области - 0,97, в Московской и Воронежской областях - 0,96. Ниже всего он вновь в Нижегородской области - 0,86.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.