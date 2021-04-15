Дума ждет от кабмина поправки в законы о здравоохранении, языке и науке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Госдума ждет от правительства ряд законопроектов и поправок в законы в развитие новых норм конституции, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".

"Эта работа продолжается, мы ждем от федерального правительства законодательных предложений. В частности, законопроекты о науке, о культуре, поправки в закон об охране окружающей среды, об объектах культурного наследия, государственном языке РФ и блок поправок в законодательство о здравоохранении", - сказал Крашенинников.

Он добавил, что уже принято 25 законов в развитие новых положений Конституции РФ.