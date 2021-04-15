МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям X Всероссийского съезда адвокатов, который проходит в четверг в Москве. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшее с первого съезда время российская адвокатура сформировалась как ключевой институт правового государства, на деле доказала свою эффективность и востребованность. Вы не только защищаете права и законные интересы людей, но и вносите весомый вклад в повышение правовой культуры, укрепление верховенства закона, совершенствование законодательства и правоприменительной практики. Особо отмечу вашу открытость к диалогу с органами власти, стремление к сотрудничеству по вопросам гуманизации уголовного законодательства и обеспечения прав участников судопроизводства", - подчеркнул президент.

Путин также выразил надежду, что принятие новой редакции Кодекса профессиональной этики адвоката поспособствует развитию института адвокатуры, повышению качества юридической помощи, а выдвинутые в ходе съезда инициативы послужат росту общественного авторитета отечественной адвокатуры.