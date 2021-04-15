Более 500 адвокатов в России лишились статуса за последние два года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 500 российских адвокатов лишились адвокатского статуса за последние два года. Об этом говорится в отчете о деятельности совета Федеральной палаты адвокатов России, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Взыскания в виде замечания и предупреждения применены к 4 652 адвокатам (16,9% от поступивших жалоб, или 52% от возбужденных дисциплинарных дел), статус прекращен 553 адвокатам (2% от поступивших жалоб, или 6,2% от возбужденных дисциплинарных дел)", - говорится в документе.

Основанием для лишения статуса почти в половине случаев стало неисполнение решений органов адвокатской палаты, еще треть лишилась статуса за нарушение норм профессиональной этики, а остальные - за неисполнение своих обязанностей перед доверителем, непредоставление сведений об избрании формы адвокатского образования и предоставление недостоверных сведений в квалификационную комиссию. Кроме того, 91 адвокат был лишен статуса без дисциплинарного разбирательства в связи с "осуждением за совершение умышленного преступления" и шестеро - в связи с осуществлением адвокатской деятельности в период приостановления статуса.

Всего за два года на адвокатов поступило более 27 тыс. жалоб, из которых признаны обоснованными только 8,8 тыс. В 5,2 тыс. дисциплинарных дел выявлены нарушения в действиях адвокатов, остальные были прекращены. Отчет был представлен руководством Федеральной палаты адвокатов на X Всероссийском съезде адвокатов, проходящем в этом году в закрытом режиме.

В 2020 году было сразу три громких случая лишения статуса адвоката. Речь идет об Александре Добровинском и Эльмане Пашаеве, которые были оппонентами по уголовному делу актера Михаила Ефремова, а также об Алексее Коврижкине, лишенном статуса за сотрудничество и "консультации" с ФСБ. В отношении еще одного адвоката Ефремова, Андрея Алёшкина, пока не назначено дисциплинарное наказание, но квалификационная комиссия уже признала в его действиях нарушения.

Незаконные допросы адвокатов

ФПА заявила, что в РФ незаконные допросы адвокатов и обыски у них, а также нарушения адвокатской тайны происходят в массовом порядке. "Продолжают оставаться массовыми нарушения профессиональных прав адвокатов: посягательства на адвокатскую тайну, незаконные допросы адвоката в качестве свидетеля с целью дальнейшего его отвода как защитника (представителя), неправомерные обыски адвокатских образований, адвокатов и мест их проживания, незаконное проведение оперативно-разыскных действий в отношении адвокатов", - говорится в документе.

При этом отмечается, что должностные лица не несут ответственность за данные нарушения. "Несмотря на неоднократные обращения адвокатского сообщества, а также иных институтов гражданского общества, до настоящего времени не введены специальные нормы ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности", - отмечается в отчете.

Всего за два года зарегистрировано 483 случая посягательства на адвокатскую тайну, в том числе 306 случаев незаконного допроса адвоката в качестве свидетеля, 78 обысков дома и на работе у адвокатов, 34 оперативно-разыскных мероприятия, а также 65 случаев нарушения конфиденциальности беседы с доверителем. Кроме того, зафиксирован 1 321 случай вмешательства в адвокатскую деятельность или воспрепятствования этой деятельности, среди них 360 случаев недопуска в суды, учреждения правоохранительных органов, ФСИН. Общее количество нарушений профессиональных прав адвокатов выросло за последние два года и составило 2 142 нарушений.

ФПА России отметила и негативную тенденцию привлечения адвокатов к уголовной ответственности в связи с якобы завышенными, не рыночными, с точки зрения стороны обвинения, вознаграждениями, а также за фальсификацию доказательств, противодействие деятельности органов предварительного следствия и вмешательство в деятельность органов предварительного следствия и суда. За два года в отношении адвокатов было возбуждено 126 уголовных дел, из них 20 были прекращены.