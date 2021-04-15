Почти 550 российских адвокатов выступили против поправок в кодекс профессиональной этики

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Почти 550 российских адвокатов подписали открытое обращение против рассматриваемых в четверг на Х Всероссийском съезде адвокатов нововведений в кодекс профессиональной этики.

"Требуем снять с рассмотрения X Всероссийского съезда адвокатов вопрос об утверждении изменений и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката", - говорится в документе.

544 подписанта считают, что поправки прямо противоречат закону и, "как правило, не были предметом обсуждения на собраниях и конференциях адвокатских палат регионов". "Из заявлений руководителей ФПА усматривается, что по состоянию на 22 марта обсуждение прошло менее чем в половине (38 из 85) адвокатских палат, и в них приняли участие лишь около 500 адвокатов, то есть меньше одного процента от общего числа членов адвокатского сообщества", - отмечается в петиции.

Среди подписавших петицию - председатель комиссии по защите прав адвокатов Гильдии российских адвокатов Андрей Рагулин и президент адвокатской палаты Удмуртской Республики Дмитрий Талантов, ранее подававшие иск к ФПА об отмене резолюции о дисциплинарном наказании за жалобы друг на друга в правоохранительные органы, а также Илья Новиков, Иван Павлов, адвокат "ОВД-Инфо" Дмитрий Захватов.

Суть поправок

Самыми обсуждаемыми поправками стали возможность вынесения предостережения адвокату "о недопустимости нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса" и ужесточение дисциплинарной ответственности: адвокатов предлагают лишать статуса при повторном его прекращении на срок от пяти до семи лет.

Также вызвало скандал предложение запретить адвокатам "вмешиваться в какой бы то ни было форме во внутренние дела адвокатской палаты или адвокатского образования, членом которых он не является, за исключением участия в реализации полномочий Федеральной палаты адвокатов, адвокатской палаты субъекта РФ и их органов, а также призывать к вмешательству органы государственной власти или органы местного самоуправления". Если же у адвоката возникнет желание самому обратиться в суд, правоохранительные или государственные органы в отношении другого адвоката или адвокатского образования, он обязан уведомить об этом Совет палаты.

Шумиха вокруг лишения за комментарии в СМИ статуса адвоката Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые были оппонентами по делу актера Михаила Ефремова, также нашла отражение в поправках. В частности, адвокатам советуют "воздерживаться от публичного порицания подозреваемых и обвиняемых лиц", а также от "публичных комментариев обстоятельств уголовных дел, в которых адвокат не участвует, и правовых позиций адвокатов, участвующих в этих делах".